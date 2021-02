Jaworzno. Uwaga na utrudnienia. Ulica Martyniaków idzie do remontu. W nagrodę pojedziemy szybciej

Na przełomie lutego i marca ruszą prace przy remoncie ul. Martyniaków w Jaworznie. To jedna z głównych arterii w mieście. - W związku z inwestycją czekają nas spore utrudnienia w ruchu, jednak gdy prace się zakończą, kierowcy zyskają przede wszystkim podwójny skręt w lewo na obwodnicę Dąbrowy Narodowej - do skrętu w lewo z Martyniaków przeznaczone zostaną dwa pasy, co znacznie przyspieszy ruch na tym skrzyżowaniu - wyjaśnia Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Prace planuje się prowadzić etapowo - zamkniecie lewego, następnie prawego pasa ruchu, z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Martyniaków od ul. Wojska Polskiego.

Jaworzno. Gruntowana przebudowa ul. Martyniaków

W ramach prowadzonych prac ulica zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw razem z systemem odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do miejsca, gdzie w 2019 roku Tauron zlikwidował przejazdy kolejowe. Najważniejszą widoczną zmianą w stosunku do istniejącej drogi będzie dodanie kolejnego pasa do skrętu na obwodnicę Dąbrowy Narodowej. Ma to umożliwić skręt w lewo z dwóch pasów, a nie jednego jak dotąd. Dzięki temu więcej samochodów skręci w lewo - w stronę Katowic - na pojedynczym sygnale zielonym.