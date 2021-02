Jaworzno. Nowy sposób na odsiarczanie spalin. Ma być oszczędniej i czyściej

Blisko 300 tys. zł oszczędności rocznie i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 1,5 tys. ton rocznie to efekty innowacji w procesie odsiarczania spalin, wdrożonych w należącej do Grupy Tauron Elektrowni Jaworzno II. Nowe rozwiązanie może być stosowane także w innych zakładach.

Jaworzno. Nowy sposób odsiarczania spalin pozwoli na spore oszczędności. Źródło: Tauron