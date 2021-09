Jastrzębie-Zdrój. Tragedia w kopalni Borynia. Nie żyje górnik

Do wypadku doszło w sobotę, 18 września, w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego tuż przed godziną 5.00 w trakcie transportu urobku został przygnieciony jeden z pracowników. Nieprzytomnego znaleźli go inni górnicy. Mimo natychmiastowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Miał 45 lat.