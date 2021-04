Jastrzębie Zdrój. Prowadziła kancelarię prawną, oszukiwała na podatkach

Mundurowi zabezpieczyli w tej sprawie ponad 100 podrobionych faktur o wartości ponad 830 tys. zł. - W okresie od stycznia 2015 roku do lipca 2018 roku 45-letnia kobieta prowadziła na terenie Wrocławia kancelarię prawną. Jak wynika z materiału dowodowego zebranego w śledztwie, dopuściła się w tym czasie przestępstw posługiwania się fałszywymi fakturami do zaniżania podatków w ramach swojej działalności - poinformowała komenda policji w Jastrzębiu Zdroju.

Jastrzębie Zdrój. Odpowie za oszustwa podatkowe

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju zastosowała wobec 45-latki poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. zł, kobieta trafiła też pod dozór policji. Prawniczce może grozić kara do 8 lat więzienia.

Jastrzębscy policjanci zatrzymali też mężczyznę do sprawy wymuszenia rozbójniczego. Sprawca, wspólnie z dwoma kompanami, wyważył drzwi i wtargnął do mieszkania byłego pracodawcy. Następnie mężczyźni groźbą próbowali wymusić od niego zwrot rzekomego długu za wynagrodzenie w wysokości 400 złotych. Mundurowi zatrzymali podejrzanych, gdy ci samochodem odjeżdżali już z miejsca napaści. Decyzją prokuratora 29-latek został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się i zbliżania do poszkodowanych.