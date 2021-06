Jastrzębie-Zdrój. Propozycja za przymknięcie oka, przeliczył się

Jastrzębie-Zdrój. 10 tysięcy łapówki dla policjantów

Zaproponował 10 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od czynności. Stróże prawa poinformowali mężczyznę, że taka propozycja jest przestępstwem i go zatrzymali. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat więzienia. Postępowanie prowadzą policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą jastrzębskiej komendy.