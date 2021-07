Jastrzębie-Zdrój. Pobili, ukradli samochód, zatrzymani w Wielkopolsce

Do zdarzenia doszło w czwartek, 1 lipca, na jednym z jastrzębskich osiedli. - 15-letni mieszkaniec miasta został napadnięty przez dwóch mężczyzn i kobietę. Napastnicy go pobili, po czym zabrali saszetkę z dokumentami i pieniędzmi, słuchawki oraz klucze. Zaraz po zgłoszeniu do działania przystąpili policjanci z Wydziału Kryminalnego – poinformowała jastrzębska policja.