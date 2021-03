Jastrzębie Zdrój. Park Zdrojowy w nowej odsłonie. Będzie plac i wodne kaskady

Wkrótce ruszą prace przy przebudowanie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu Zdroju. Przede wszystkim zniknie zaniedbany plac, który obecnie pełni rolę parkingu. - Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni są jastrzębianie, de facto jest częścią parku i nigdy ani historycznie, ani w planach architektonicznych nie był przeznaczony do pełnienia takiej funkcji. Naturalne stało się, że wraz z kompleksową modernizacją Parku Zdrojowego, chcemy go uporządkować i przywrócić mu dawny blask. Stąd też plan budowy placu reprezentacyjnego, miejsca przyjaznego mieszkańcom i funkcjonalnego – mówi prezydent Jastrzębia Zdroju Anna Hetman.