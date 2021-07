Jastrzębie Zdrój. Miłośniczka nie swoich wozów w rękach policji

Jastrzębie_Zdrój. 21-latka odpowie za kradzież kilku samochodów

W trakcie wykonywanych czynności przez mundurowych 21-letnia kobieta przyznała się, że ukradła volkswagena z terenu powiatu będzińskiego. To nie była jedyna „niespodzianka”, która spotkała funkcjonariuszy. 21-latka 29 czerwca próbowała ukraść też fiata z terenu powiatu cieszyńskiego, a gdy nie zdołała go odpalić, postanowiła ukraść busa. Przy pobliskiej stacji paliw bus się jednak zepsuł, wiec złodziejka porzuciła go i w końcu ukradła lawetę. Volkswagenem jeździła do czwartku, gdzie w Jastrzębiu-Zdroju została zatrzymana przez mundurowych. O dalszym losie zatrzymanej zadecyduje sąd. Grozi jej kilka lat więzienia.