Gliwice. Z centrum do Sośnicy bez zsiadania z roweru

- Ścieżką można przejechać 7,5 kilometrową trasę od centrum Gliwic do Sośnicy. Jadąc od ulicy Berbeckiego należy przejechać przez nowy przejazd na ulicy Zwycięstwa i aleją Przyjaźni, na której nasadzono blisko 4,5 tysiąca roślin, dojechać do ulicy Piramowicza. Następnie wzdłuż Kłodnicy i przez park Chrobrego dojechać do ulicy Akademickiej, a od ulicy Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej. Stamtąd łatwo już dojechać do Sośnicy – zachęcają do wypróbowania nowej trasy pracownicy gliwickiego urzędu miejskiego.