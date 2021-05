Gliwice. Aleja Przyjaźni zmieniona za pomocą ponad 4,5 tysiąca roślin

Na alei Przyjaźni, na odcinku między ul. Zwycięstwa a Dworcową nasadzono blisko trzy tysiące bylin, tysiąc czterysta krzewów i szesnaście lip drobnolistnych. Aleję zdobią m.in. hortensje, pęcherznice kalinolistne, winobluszcz trójklapowy, bodziszki i miskanty, w donicach nasadzono bratki. To nie koniec.

Gliwice. Nowe rośliny wzdłuż Al. Przyjaźni

Ciąg pieszo-rowerowy na alei Przyjaźni jest fragmentem 7,5 km ścieżki rowerowej łączącej centrum Gliwic z Sośnicą. Biegnie ulicami: Berbeckiego, aleją Przyjaźni, ul. Piramowicza, następnie wzdłuż Kłodnicy i przez park Chrobrego,aż do ul. Akademickiej, następnie od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej i do Sośnicy. Ścieżka przecina ruchliwe jezdnie na ulicach Dworcowej, Częstochowskiej i Konarskiego.