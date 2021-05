Gliwice. Policja szuka właściciela, rower do odebrania

Policja z Gliwic szuka właściciela roweru. - Publikujemy tylko zdjęcie prezentujące manetkę kierownicy, co jak sądzimy, powinno wystarczyć, aby właściciel rozpoznał swoją własność – przekazuje komenda policji w Gliwicach.

Osoba, która zgłosi się po odbiór roweru winna podać jego cechy charakterystyczne oraz kolor. Osoby takie proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie: st. sierż. Adrianem Wróblewskim poprzez pocztę elektroniczną: adrian.wroblewski@gliwice.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie (47 859 03 22) celem wskazania powyższych cech oraz pozostawienia do siebie namiaru telefonicznego.

- Przy okazji informujemy, że wiosna to czas kiedy dochodzi do częstszych przypadków kradzieży bicykli. Większość dotychczasowych kradzieży miała wspólny mianownik — nieskuteczne zabezpieczenie jednośladu lub jego całkowity brak. Niestety złodzieje krążą po ulicach i czekają na okazję.

Gliwice. Chroń swój rower

Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Giną one z klatek schodowych, zamkniętych piwnic oraz z prywatnych posesji. Jednoślady pozostawione w miejscach ogólnodostępnych stanowią pokusę dla złodzieja, często wykorzystują oni nadarzającą się okazję oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia jednośladu – przestrzegają policjanci.

W przypadku, gdy przechowujemy swój jednoślad w piwnicy, zadbajmy o jej jak najlepsze zabezpieczenie – złodzieja goni czas, dobrze zabezpieczone piwnice i wysiłek do ich sforsowania – skutecznie zniechęcają złoczyńców.

Miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej. Często bez sprawdzenia, po usłyszeniu przyciśnięcia guzika domofonu, wpuszczamy do środka budynku różne osoby, wśród których może znaleźć się i złodziej – dodają.