Gliwice. Pies konał w męczarniach, policja szuka kłusownika

Sidła, które ktoś specjalnie tam zostawił. Wiedział, co robi – bo zrobił to świadomie, choć dla większości z nas to niezrozumiałe. ”Kłusownik, działając z niskich pobudek, doprowadził do trwającego najprawdopodobniej wiele godzin cierpienia zwierzęcia” – przyznaje podinsp. Marek Słomski, rzecznik policji w Gliwicach.