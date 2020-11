Ustawiony konkurs na kierownicze stanowisko w gliwickim urzędzie?

Zobacz też: Wpisy Donalda Tuska. Paweł Kukiz komentuje

1 lutego 2020 przyjęto ją do Referatu Komunikacji Społecznej. Dzień wcześniej, zarządzeniem prezydenta wydzielono go z wydziału zajmującego się promocją miasta. Tak więc Hatalska nie została przyjęta w miejsce szeregowego pracownika Wydziału Kultury i Promocji, z dokładnie tym samym co on zakresem obowiązków. Tak naprawdę uczyniono ją kierownikiem referatu. A przynajmniej przygotowywano już do objęcia tego stanowiska.