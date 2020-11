Gliwice. Okradał samochody, wpadł na gorącym uczynku

Policjanci z Gliwic zatrzymali złodzieja na gorącym uczynku

Policjanci spostrzegli mężczyznę, który włamał się do stojącej na przyblokowym parkingu toyoty corolli. Stróże prawa od razu zatrzymali go na gorącym uczynku. Sprawcą włamania okazał się 34-letni mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie . Nie udało się natomiast zatrzymać drugiego mężczyzny. Jego wspólnik, widząc interweniujących funkcjonariuszy zdołał uciec, ale jak zapewniają policjanci jego zatrzymanie i aresztowanie jest kwestią czasu.

Podczas sprawdzania terenu okazało się, że mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie włamał się nie do jednego, ale dwóch aut, oprócz toyoty również do zaparkowanego obok opla. Mężczyzna przyznał, że wybijał szyby kluczem do kół. Nie zdążył niczego ukraść z uwagi na zatrzymanie.