Gliwice. Nowe propozycje opłat za miejsce w miejskich żłobkach. Mieszkańcy zdecydują

Głosowanie będzie bardzo proste. Miasto przygotowało specjalną ankietę z dwoma propozycjami. By zagłosować należy wejść na stronę internetową miasta: www.gliwice.eu, wpisać adres e-mail, na który przesłany zostanie link do potwierdzenia głosowania. Należy przepisać znaki z obrazka i kliknąć "Głosuj".

Jeden adres mailowy może być wykorzystany do głosowania tylko jeden raz. Głos można potwierdzić w ciągu 1 godziny od momentu zarejestrowania go na stronie internetowej. Po tym czasie link w e-mailu nie będzie już aktywny. Można jednak powtórzyć głosowanie, korzystając z poprzedniego adresu mailowego.

Gliwice. Propozycje opłat za pobyt w miejskich żłobkach

Dodajmy, że w Gliwicach działają obecnie żłobki miejskie z czterema oddziałami w różnych częściach miasta. Łącznie mogą one przyjąć 241 dzieci. W placówkach tych obowiązuje skomplikowany sposób naliczania opłat za pobyt maluchów, na co często skarżą się rodzice. Miasto przygotowało więc czytelniejsze propozycje. W miejsce obecnego wzoru wprowadzona ma być stała opłata miesięczna za pobyt dziecka w publicznym żłobku. Obecnie opłata jest liczona od godziny i kształtuje się – w zależności od dochodu – w przedziale od 62 groszy do 5,62 zł za godzinę.

Pierwsza propozycja to wprowadzenie jednakowej opłaty miesięcznejw wysokości 300 zł dla wszystkich za pobyt dziecka w żłobkach miejskich. Druga przewiduje trzy stawki w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie (do dochodu nie wlicza się świadczenia 500+): 150 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie do 1.100 zł, 250 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.100 zł do 1.700 zł i 400 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.700 zł