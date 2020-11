Gliwice. Nie osądzajmy, wspierajmy!

Depresja, niepokój, lęki, apatia, zaburzenia snu czy te neurologiczne – to tylko niektóre, bardzo poważne problemy, z którymi każdego dnia muszą zmierzyć się opiekunowie osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. To dla nich także ogromne obciążenie psychiczne.

W dobie pandemii koronawirusa te zaburzenia się nasiliły. A może to my bardziej je dostrzegamy, spędzając więcej czasu w domu z bliskimi? Próbujemy im pomóc, choć wiemy że ich choroba jest nieuleczalna.

To, jak trudnym zadaniem jest opieka nad tymi chorymi wiedzą tylko ci, którzy tego doświadczyli. Mimo to, są i trwają przy bliskich. ”Chorzy często nie chcą współpracować nawet przy wykonywaniu najprostszych czynności: trudno nakłonić ich do codziennej toalety, regularnych posiłków albo przyjmowania leków. Bywa, że postępują nieracjonalnie, działają na swoją szkodę zupełnie tego nie rozumiejąc” – dodaje Justyna Soroka.

Tacy opiekunowie cechują się cierpliwością i empatią. Często jednak jest to dla nich traumatyczna sytuacja. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego bliska im osoba jest wobec nich agresywna i złośliwa. To efekt choroby, mimo to ciężko jest się im z tym pogodzić. Dlatego warto docenić takie osoby, które na co dzień podejmują się tego ciężkiego zadania. ”Bądźmy wsparciem, nie osądzajmy” – apeluje psycholog.