Gliwice. Miasto dorzuci się do rachunków za ogrzewanie. Kto może liczyć na dopłaty?

Gliwice. Radni przyjęli Gliwicki Program Osłonowy

Program ma obowiązywać do końca 2027 r., do momentu gdy z użytku wycofane zostaną wszystkie kopciuchy. Będzie finansowany ze środków budżetu miasta. Pomoc w regulowaniu opłat za energię cieplną może być przyznana na 6 miesięcy, ale co pół roku będzie można składać wniosek o wsparcie na kolejne 6 miesięcy. Aby otrzymać pomoc, mieszkańcy muszą spełniać odpowiednie kryteria dochodowe. W grupie potencjalnych beneficjentów są nie tylko najubożsi gliwiczanie, ale szersza grupa, o dochodach przekraczających kilkakrotnie kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby mieszkającej samotnie może to być aktualnie maksymalny miesięczny dochód w wysokości 3855,50 zł netto, a w przypadku większego gospodarstwa domowego – 2640 zł netto na jedną osobę. Im większy dochód, tym niższa będzie dopłata do kosztów ogrzewania. Kwoty bazowe mogą ulegać zmianie wraz z waloryzacją kryterium dochodowego - pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2022 r.