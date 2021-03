Gliwice. Koronawirus nikogo nie oszczędza. Biskupi zarażeni

Kuria w Gliwicach poinformowała, że Biskup gliwicki Jan Kopiec i biskup pomocniczy tej diecezji Andrzej Iwanecki są zakażeni koronawirusem. Dodatni wynik dał przeprowadzony test na koronawirusa, któremu biskupi poddali się we wtorek, 30 marca.

W związku z tym odwołana została Msza Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek, zaś liturgie Triduum Paschalnego sprawowane będą w katedrze gliwickiej zgodnie z planem przez miejscowych kapłanów. Sami biskupi odwołują swoją obecność na mszach św. do 11 kwietnia.

Glwice. Biskupi Jan Kopiec i Andrzej Iwanecki zarażeni koronawirusem

Kuria Diecezjalna w Gliwicach od 6 do 9 kwietnia nie będzie przyjmowała interesantów; wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Kuria przypomina w komunikacie wszystkim księżom o obowiązku zachowania państwowych wymogów sanitarnych oraz kościelnych wytycznych dotyczących sprawowania liturgii w świątyniach. Apeluje także do wszystkich o rozwagę i stosowanie się do zasad sanitarnych, a także przyjęcie ze zrozumieniem ograniczeń. „Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji księży biskupów, wszystkich chorych, służby zdrowia oraz o szybkie ustąpienie panującej epidemii” - dodał ks. Wiśniewski.