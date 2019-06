Pawonków. Kuria reaguje na aresztowanie proboszcza. Duchowny zawieszony

Gliwicka kuria wyraża ubolewanie z powodu aresztowania proboszcza z Pawonkowa. Duchowny jest podejrzany o pedofilię. Wobec księdza została wszczęta procedura kościelna. Zawieszono go także w obowiązkach duszpasterskich.

Ksiądz Waldemar C. został zatrzymany w związku z podejrzeniami o pedofilię. Proboszcz z Pawonkowa usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym. Jest również podejrzany o prezentowanie treści pornograficznych małoletnim. Duchowny został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Nie wiadomo, czy przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Do sprawy odniosła się także Kuria Diecezjalna w Gliwicach, która z "głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem" przyjęła informację o prowadzonym dochodzeniu wobec proboszcza parafii św. Katarzyny. Wobec Waldemara C. niezwłocznie wszczęto postępowanie kanoniczne. Duchowny został też zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.