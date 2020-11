Gliwice. Chciała ochronić swoje oszczędności, ale trafiła na oszustów

Śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu komendy policji w Gliwicach prowadzą dochodzenie w sprawie oszustw metodą ,"na policjanta”. 60-letnia mieszkanka jednej z podgliwickich miejscowości dała się nabrać na historię przedstawioną jej przez podszywającego się podoficera CBŚP mężczyznę. - Poinformował on kobietę, że jej oszczędności, deponowane w jednym z banków, są rzekomo zagrożone. Przerażona kobieta podała przestępcom numer swojego telefonu komórkowego, po czym, cały czas będąc „na połączeniu” telefonicznym, wsiadła do samochodu i pojechała do placówek bankowych w Knurowie oraz Czerwionce-Leszczynach, gdzie realizowała polecenia i wypłacała oszczędności życia – opisują policjanci.