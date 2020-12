Gliwice. Centrum miasta zmieni się nie do poznania. Rusza przebudowa okolic placu Piastów

Centrum Gliwic czeka przebudowa

Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną bus pasy, które będą połączone z pasami ruchu do skrętu w prawo. Dla bezpieczeństwa pieszych powstaną wyspy separacyjne, a dla rowerzystów ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej (poruszając się od dworca PKP będzie ona biegła po lewej stronie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego).

Ul. Zwycięstwa zyska nowy przekrój, funkcję i wykończenie z granitowej kostki. Na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do skrzyżowania z ul. Dubois zlikwidowane zostanie torowisko, co umożliwi miejscowe zwężenie jezdni do 8 m. Po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa powstanie ciąg pieszo-rowerowy z granitowych płyt, a po stronie przeciwnej granitowy chodnik.