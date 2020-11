Gliwice. Bo takimi gestami trzeba się chwalić!

"W obliczu takiej fali hejtu, agresji, gorzkich słów, wywołanych z pewnością frustracją związaną z rozwojem pandemii, warto zwracać szczególną uwagę na to, że są jeszcze osoby, które potrafią po prostu powiedzieć: dziękuję, wyrazić to, co dobre, okazać serce medykom w tym piekielnie trudnym czasie. Za każde słowo, gest, które udowadniają, że ten ogromny wysiłek ma sens - my również dziękujemy" – przyznają zgodnie medycy ze szpitala przy ul. Zygmunta Starego 20.