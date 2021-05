Gliwice. Będą nowe mieszkania komunalne. Lokatorzy wprowadzą się za dwa lata

Gliwice. Miasto wybuduje mieszkania komunalne

Przy ul. Zbożowej powstaną dwa budynki dysponujące łącznie 55 mieszkaniami wykończonymi w standardzie "pod klucz”. Znajdą się tam zarówno mieszkania 3-pokojowe o powierzchni od 55 m2 do 65 m2 (12 lokali), jak i 2-pokojowe o powierzchni od 54 m2 do 59 m2 (35 lokali), z odrębną kuchnią bądź aneksem kuchennym. Sześć lokali to kawalerki o powierzchni 40 m2. Dodatkowo dwa 2-pokojowe mieszkania o powierzchni 59 m2 będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.