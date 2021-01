Gliwice. Alkohol, wybuchowa instalacja i postępowanie policji

Może i niewiele osób wiedziałoby o pasji sąsiada, gdyby nie sobotni wybuch instalacji. Z jego skutkami walczyło wieczorem kilkunastu strażaków . Gdy sześć zastępów przybyło na miejsce do budynku przy ul. Przedwiośnie w Gliwicach, lokatorzy sami zdążyli opuścić mieszkania.

Osoba, która doprowadziła do niebezpiecznego zdarzenia ranna trafiła do szpitala. Była przytomna. Zostanie przesłuchana, jak tylko jej stan zdrowia na to pozwoli.