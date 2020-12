Dąbrowa Górnicza. Stawki za wywóz śmieci w górę, ale nie dla wszystkich

Program został przygotowany i przyjęty w związku ze wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Skierowany jest do samotnie zamieszkujących seniorówpocząwszy od 60 roku życia i osób z niepełnosprawnościami całkowicie niezdolnych do pracy. Dopłata wyniesie 50 procent kosztów obowiązującej stawki za odbiór odpadów. Dzięki temu, osoby które zostaną nim objęte, zapłacą za odbiór odpadów jeszcze mniej niż płaciły do tej pory, czyli przed wprowadzeniem nowej stawki.