Dąbrowa Górnicza. Śmierć dwumiesięcznej dziewczynki, winni rodzice

W trakcie śledztwa okazało się, że także ojciec niewłaściwie opiekował się córką. Doprowadziło to do jej niedowagi. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia i ciężki uszczerbek na zdrowiu. Oboje odpowiedzą teraz przed sądem, prawdopodobnie do końca procesu pozostaną w aresztach.