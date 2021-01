Dąbrowa Górnicza. Blisko tragedii. Pijany prowadził kradziony samochód, zderzył się z autobusem i uciekł

- Mundurowi z dąbrowskiej komendy zostali skierowani na ulicę Parkową, gdzie według zgłoszenia miało dojść do zdarzenia drogowego. Policjanci szybko dotarli na miejsce. Po wysłuchaniu relacji świadków ustalili rysopis kierowcy opla, który uciekł bez udzielania pomocy poszkodowanym. Jak się bowiem okazało, w wyniku wjechania osobówki w tył autobusu, jego 60-letnia pasażerka upadła i straciła przytomność, a 33-letni pasażer opla został w nim zakleszczony. Stróże prawa wraz z przybyłymi na miejsce strażakami i ratownikami zdołali wyciągnąć 33-latka ze zmiażdżonego samochodu. Na szczęście nie odniósł on poważniejszych obrażeń, jednak zarówno on, jak i pasażerka autobusu zostali przewiezieni do szpitala – relacjonują mundurowi.