Dąbrowa Górnicza. 13-lat unikał sprawiedliwości. Wpadł, bo wybrał się na zakupy

Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony weekend w jednym z centrów handlowych. Mężczyzna był poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej celem odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto dąbrowianin był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Miał on do odbycia karę więzienia za rozbój oraz posiadanie i udostępnianie narkotyków.