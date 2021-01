Częstochowa. Zatrzymany po trzech latach ukrywania się. Zdecydowała spostrzegawczość policjanta

O zatrzymaniu 44-latka zdecydował przypadek. Kryminalni z Częstochowy, podczas ustaleń, które prowadzili do jednej ze spraw, nagle zauważyli wychodzącego z pobliskiej posesji mężczyznę. Policjanci rozpoznali w nim przestępcę. 44-latek poszukiwany był za oszustwo, groźby karalne i jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Od 2,5 roku ukrywał się za zachodnią granicą, a od pół roku w kraju.

Częstochowa. Wpadli poszukiwani przestępcy

Nie jest to jedyny poszukiwany przestępca, którego udało się w ostatnich dniach namierzyć policjantom z Częstochowy. W ich ręce wpadł dwaj mężczyźni.

Jeden z nich, 61-latek poszukiwany był trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Gdy usłyszał pukanie do drzwi, schował się przed policjantami w łazience. O tym, że nie była to dobra kryjówka przekonał się zaraz po wejściu kryminalnych do mieszkania. Teraz mężczyzna spędzi prawie 2,5 roku w zakładzie karnym.