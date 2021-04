Częstochowa. Pościg za 22-latkiem. Miał mnóstwo powodów, by uciekać

Ujęcie młodego częstochowianina to przede wszystkim zasługa Macieja Gołębiowskiego z częstochowskiej drogówki.

Gdy policjant podszedł i się wylegitymował, 22-latek rzucił się do ucieczki. Po chwili wsiadł do nadjeżdżającego autobusu. Policjant pojechał za nim samochodem, informując o zdarzeniu dyżurnego. W trakcie pościgu mężczyzna przesiadł się do innego autobusu. W tym czasie przyjechał patrol ruchu drogowego, który zatrzymał autobus. 22-latek na widok mundurowych siłą otworzył drzwi w autobusie i kontynuował ucieczkę pieszo. Ulicę dalej został zatrzymany.