Częstochowa. Nielegalne podrzucanie śmieci. Pomogą mieszkańcy i monitoring?

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie mówi dość podrzucaniu śmieci pod osłony śmietnikowe wydzielone do obsługi budynków. Pierwszy krok to prośba do mieszkańców o zgłaszanie przypadków zaśmiecania miasta.

Podrzucanie śmieci do lasu, na łąki czy do rowów to niestety w Polsce codzienność. Odpady komunalne często trafiają także do cudzego pojemnika. Taki problem w Częstochowie coraz częściej zgłaszają sami mieszkańcy.

Do osłon wydzielonych do obsługi budynków administrowanych przez ZGM TBS trafiają nie tylko śmieci pochodzące od lokatorów innych bloków, ale też kartony i opakowania z pobliskich sklepów.

Częstochowa. Gdzie zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów

Według relacji lokatorów często przywożone są też odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt AGD czy stare meble. W wielu wypadkach zostawiane są koło kontenerów, co powoduje duże utrudnienia w swobodnym korzystaniu ze śmietników przez mieszkańców.

Spółka postanowiła działać, kierując komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich przypadków zaśmiecania miasta do administracji. Na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty ze specjalnym apelem oraz z informacjami, gdzie należy zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów.

- Lokatorzy płacą za wywóz śmieci i w związku z tym wymagają, by wszyscy stosowali się do przyjętych w mieście zasad. Niestety, w wielu wypadkach są oni świadkami łamania prawa i zaśmiecania miasta przez innych. Jako zarządcy nie możemy na to pozwolić– tłumaczy Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS.

Częstochowa. Podrzucanie odpadów. Monitoring pomoże złapać na gorącym uczynku

W rezultacie w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta oraz przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach zostanie przekierowany system monitorujący na teren wokół osłon śmietnikowych, które - jak wynika z relacji mieszkańców - są najbardziej zanieczyszczane przez podrzucane nieczystości oraz odpady wielkogabarytowe.

Administracja ma nadzieję, że w ten sposób uda się złapać śmiałków na tzw. "gorącym uczynku". Wszystkie takie zdarzenia od razu będą przekazywane policji w Częstochowie.

Zaśmiecanie miasta to wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny nawet do 500 złotych albo kara nagany. Jak do tej pory ZGM TBS skierował 4 sprawy na policję z wnioskiem o ukaranie za zaśmiecanie miasta.