Chorzów. Nie będzie podwyżek opłat za wywóz śmieci. Przetarg budził spory

- Umowa na 28 milionów złotych będzie obowiązywała do końca 2021 roku. Zainteresowanie przetargiem było spore. Firmy składały odwołania od przetargu, a sprawa trafiła aż do Krajowej Izby Odwoławczej, co niestety wydłużyło czas procedury - tłumaczy Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.