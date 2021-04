Częstochowa. Kolejny zjazd motocyklistów, tym razem z ograniczeniami

Pandemia koronawirusa trwa, obostrzenia też. Mimo to staramy się żyć normalnie. To, co zostało zaplanowane dawno temu jest realizowane, choć w nieco innej formie. Często jednak zdarza się, że wydarzenia zostają przesunięte w czasie lub odwoływane. To jednak nie.

Kolejny zlot motocyklistów na Jasnej Górze Źródło: UM Częstochowa