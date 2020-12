Czeladź. Pokłócili się, w ruch poszedł nóż

Jak poinformowała policja do awantury między nietrzeźwą 27-latką i jej 36-letnim partnerem życiowym doszło wczoraj, kilka minut po godzinie 17.00, w jednym z mieszkań centrum Czeladzi. Podczas kłótni kobieta wzięła do ręki nóż kuchenny i ugodziła nim mężczyznę w okolicę klatki piersiowej. Ranny 36-latek zdążył jeszcze wyjść z mieszkania i poprosić o pomoc sąsiadów. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Wezwani na miejsce policjanci zastali w mieszkaniu kompletnie pijaną 27-latkę. Badanie wykazało prawie trzy promile alkoholu w jej organizmie. O dalszym losie zatrzymanej zdecyduje prokurator, grozi jej nawet dziesięć lat więzienia.