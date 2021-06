Czechowice-Dziedzice. Upamiętnili ofiary wielkiego pożaru rafinerii

W niedzielę, 27 czerwca, odbyły się oficjalne obchody rocznicy tragicznego pożaru w czechowickiej rafinerii. - Choć minęło już pół wieku, to nadal pamiętamy o wszystkich tych, którzy zginęli wtedy, walcząc z żywiołem ognia. Jesteśmy tu dziś z ich rodzinami i bliskimi, by oddać hołd ofiarom tamtych wydarzeń. Ta był wstrząs dla całej społeczności, ale też impuls do wielu zmian w ochronie przeciwpożarowej. Miejmy nadzieję, że dzięki temu nigdy więcej nie będziemy świadkami takiej tragedii – podkreśla prezes Grupy Lotos Zofia Paryła.