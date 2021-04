Czechowice-Dziedzice. "Bank drzew" odpowiedzią na wycinkę. Mieszkańcy dostaną sadzonki za darmo

- Każdy mieszkaniec gminy, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem nieruchomości ogrodzonej, może otrzymać 10 sadzonek drzew. Są to: brzoza pożyteczna, grab pospolity, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, dąb błotny i jodła koreańska. Otrzymać można też 10 sadzonek krzewów. Dostępne są: dereń jadalny, leszczyna pospolita, bez czarny, rokitnik pospolity, kalina koralowa – podał magistrat. - Zaproponowane gatunki nie mają szczególnych wymagań siedliskowych. Są sprawdzone i nie wymagają zbyt wiele. Są też cennym uzupełnieniem zieleni rosnącej na terenie gminy – dodał.

Czechowice-Dziedzice.Miasto stworzyło "Bank drzew"

Zdaniem burmistrza Mariana Błachuta ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew. - Nie ma znaczenia, czy nowe drzewa pojawią się na terenie należącym do gminy czy na prywatnej posesji. Najważniejsze, że będzie ich więcej w naszym otoczeniu – powiedział. -Wycinka drzew jest niestety ceną, jaką przychodzi nam płacić za rozwój i realizację inwestycji, których nie możemy uniknąć, czy to ze względu na oczekiwania mieszkańców czy też wręcz ze względów bezpieczeństwa. Zależy mi na tym, by drzewa maksymalnie wypełniały przestrzeń, w której wszyscy żyjemy – zaznaczył.