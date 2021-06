Chorzów. Zawalenie kamienicy, strażacy przeszukali gruzowisko

Zawalona kamienica, należąca do prywatnego właściciela, była od dawna niezamieszkana, a w ostatnim czasie prowadzono w niej remont. Nic nie wskazywało na to, by w chwili katastrofy ktoś mógł być w budynku. Jednak przed przystąpieniem do odgruzowania przy użyciu ciężkiego sprzętu oraz zabezpieczania ruin, służby musiały mieć pewność, że pod gruzami nikogo nie ma.