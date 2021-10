Chorzów. Zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT, trzy lata byli bezkarni

Jak podała komenda policji w Chorzowie, zgodnie z ustaleniami śledztwa grupa działała od stycznia 2013 roku do września 2016 roku, głównie na terenie Śląska i składała się z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze wystawiania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji faktur VAT.