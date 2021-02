Chorzów. Wybuch i pożar w zakładzie produkującym gazy techniczne. Są poszkodowani

Jak poinformowały wojewódzkie służby zarządzania kryzysowego, do pożaru doszło w nocy z wtorku na środę w zakładzie Messer Polska w Chorzowie przy. ul. Maciejkowickiej. - Doszło do niego około godziny trzeciej na nocnej zmianie, podczas normalnej pracy zakładu. Pierwsze działania gaśnicze podjęli pracownicy, wkrótce potem na miejscu była straż pożarna. Sytuację opanowano w ciągu godziny, ale nadal trwa chłodzenie instalacji – powiedział kapitan Tomasz Szymański z chorzowskiej straży pożarnej.

Chorzów. Wybuch w zakładzie produkującym gazy techniczne

W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Jak informują władze Chorzowa, jedna z poszkodowanych osób doznała lekkich oparzeń, druga została przewieziona do szpitala. - Nie było i nie ma zagrożenia dla mieszkańców Chorzowa i osób znajdujących się poza zakładem. To, co aktualnie unosi się nad zakładem to para wodna, która powstała w wyniku schładzania zbiorników przez straż pożarną – informuje Urząd Miasta w Chorzowie.