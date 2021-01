Chorzów. Wojewoda kontra radni, a między nimi los parku

Sprawa budowy osiedla na terenach byłego OPT przy ul. Bytkowskiej od dawna budzi kontrowersje. Mieszkańcy wielokrotnie protestowali i składali petycje - wpierw do Urzędu Miasta w Chorzowie, potem do wojewody. Chcieli unieważnienia listopadowej uchwały rady miasta, która dała zielone światło na budowę firmie Green Park Silesia.

Firma z kolei twierdziła, że osiedle jest najlepszym rozwiązaniem dla tego terenu, bo wyeliminuje zagrożenia i czynniki negatywnie wpływające na park. Deweloper przekonywał, że kiedyś były to tereny produkcyjne. Nawet powołał się na dokument z 1968 roku, który podpisał Jerzy Ziętek. Przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zatwierdził wtedy wstępny projekt budowy Zakładu Produkcji i Usług Filmowych, który miał powstać do 1970 roku.

Między innymi tę kwestię podnosi wojewoda. Zwraca uwagę, że ”rzekomo poprodukcyjny charakter tego terenu” opiera się wyłącznie na jednostronnej deklaracji inwestora i tym samym narusza przepisy tzw. ustawy lex deweloper. Poza tym, dyskusyjna jest kwestia kanalizacji. Nieoficjalnie wiadomo, że ma być doprowadzona. To samo z dostępem do szkoły podstawowej – prezydent Chorzowa twierdzi, że miasto może zaadaptować jeden z budynków na terenie dawnych Międzynarodowych Targów Katowickich. Zdaniem wojewody, zapewnienie dostępu do szkoły powinno dotyczyć istniejącej placówki, a nie tej planowanej.