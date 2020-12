Chorzów. Właśnie kończy 65. lat, urodziny będzie świętować online

W najbliższy piątek, o godz. 17 odbędzie się wykład pt. "Największa koniunkcja od czasów Galileusza", a godzinę później będzie można posłuchać o początkach placówki. Dzięki współpracy z Biblioteką Śląską powstał kilkuminutowy film dotyczący kilkudziesięcioletniej historii placówki. Ciekawi dziejów obiektu dowiedzą się, m.in. że stojący na środku planetarium projektor gwiazd był jednym z najdłużej pracujących tego rodzaju urządzeń na świecie. Przepracował prawie 100 tys. godzin, co daje łącznie ponad 10,5 roku. Zastąpi go teraz nowoczesny system.

Mimo trwającej modernizacji, nie zapomniano o tradycji: w Planetarium - Śląskim Parku Nauki zostanie zrekonstruowany ważny element wystroju sali, podświetlana panorama trzech miast otaczających Park Śląski. Do 2018r., kiedy zamknięto obiekt z powodu remontu, odwiedzało go ok. 160 tys. osób rocznie. Teraz ta liczba może zwiększyć się o połowę, bo widownia ulegnie powiększeniu.