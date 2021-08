Chorzów. Napadł na 16-latka, odpowie za wiele więcej przewinień

Chorzów. 16-latek znalazł pomoc w warsztacie samochodowym

Okazało się, że atak na 16-latka to nie jedyne przestępstwo, za któe będzie odpowiadał chorzowianin. - W trakcie przeszukania jego mieszkania mundurowi znaleźli ponad siedemset porcji dilerskich amfetaminy. Do tego nie był to pierwszy konflikt z prawem mężczyzny. W przeszłości był on już karany za podobne przestępstwa, a co za tym idzie, poniesie większą odpowiedzialność, z uwagi na to, że działał w tak zwanej recydywie. Decyzją sadu został już tymczasowo aresztowany – podała policja.