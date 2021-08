Opoczno. Próba gwałtu. Zdradził go... sposób chodzenia

Opoczno. Przyznał się, że chciał zgwałcić kobietę

- Naczelnik podszedł do mężczyzny, przedstawił się, okazując legitymację służbową. Już w pierwszej rozmowie 39-latek przyznał policjantowi, że to on 31 lipca był w miejscu wskazanym przez zgłaszającą kobietę i usiłował ją zgwałcić – opisuje policjantka.