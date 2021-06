Chorzów. Dzieła klasyków pod strzechą

Chorzów. Relaks z książką w skansenie

- Oprócz przestrzeni do czytania, na chętnych czekać będzie niewielka, składająca się z używanych książek biblioteczka. Zbiór jest bardzo różnorodny, dlatego może zainteresować czytelników w każdym wieku – od najmłodszych do najstarszych. Dobierając lektury, myśleliśmy o tym, by każdy mógł odnaleźć w niej coś dla siebie" – dodał Gaweł.