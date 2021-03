Chorzów. Będzie praca. Honeywell zatrudni sto osób

Chorzów. Nowa fabryka Honeywell

Inwestycja w Chorzowie to element rozwoju działalności Honeywell w obszarze automatyzacji magazynów poza macierzystą Ameryką Północną. - Zakład umożliwi rozbudowę lokalnego łańcucha produkcji i dostaw firmy, dzięki czemu klienci Honeywell z branży logistycznej w Europie i Ameryce Północnej będą mogli szybciej rozwijać swoją działalność biznesową na terenie Europy - powiedział prezes Honeywell na Europę Środkową i Wschodnią Ronald Binkofski. - Nasza chorzowska fabryka to jasny sygnał, że jesteśmy w stanie szybko wspierać naszych europejskich klientów w osiąganiu ich celów rozwojowych. Zakład daje nam też potencjał do dostosowania się do potrzeb rynku wraz ze wzrostem popytu. Jako firma obecna już na Śląsku cieszymy się, że tworzymy jeszcze więcej miejsc pracy w regionie – dodał.