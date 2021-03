Chciał pokonać blisko 200 kilometrów. Był kompletnie pijany...

Miłość nie zna granic i nie ma dla niej żadnej przeszkody? Być może z takiego właśnie założenia wyszedł 47-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie), który wybrał się do dziewczyny do Wieliczki (woj. małopolskie). I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna był kompletnie pijany! Do celu nie dojechał, bo jego "pijacką" wyprawę przerwali policjanci z Kłobucka.

Policjanci zatrzymali pijanego mężczyznę Źródło: Policja