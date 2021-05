Bytom. "Śląskie Westerplatte" pod opieką. Perła wśród schronów bojowych przejdzie generalny remont

Miłośnicy fortyfikacji z Pro Fortalicium zwrócili się już do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis remontowanego schronu do rejestru obiektów zabytkowych, a w planach mają objęcie opieką polskiego, dwukondygnacyjnego ciężkiego schronu bojowego leżącego w Łagiewnikach przy ul. Spacerowej, który również należał do Obszaru Warownego Śląsk.