Bytom. Ruchliwe skrzyżowanie po remoncie. Jest bezpieczniej i estetyczniej

Punktem wyjścia remontu była awaria sieci wodociągowej u zbiegu ulic Wrocławskiej i Łużyckiej. _-_ Dla nas była to okazja do usunięcia głębokich kolein w jezdni oraz w zatoce autobusowej, dzięki czemu poprawiliśmy bezpieczeństwo użytkowników drogi. Co ważne, inwestycję zakończyliśmy przed terminem, bo rozszerzony zakres remontu miał być zakończony do 11 grudnia, a już 27 listopada skrzyżowanie było w pełni przejezdne – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.