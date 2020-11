Bytom. Będzie zielono, miasto posadzi ponad 113 drzew wzdłuż drogi

W tym roku ulica św. Elżbiety w Bytomiu została przebudowana. Zmodernizowano ulicę, chodniki, zieleńce, jak również regulację urządzeń sieci podziemnej. To była jednak z kluczowych inwestycji w dzielnicy Karb. Modernizacja kosztowała ponad 2,5 mln zł, z czego 1 mln 285 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. By dopełnić remont, Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi wzdłuż ulicy nasadzenie 113 drzew. Będą to klony pospolite, które się pięknie prezentują.