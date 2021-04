Bytom. Miasto zadba o wąskotorówkę

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych Bytomia i Śląska. Miasto, by ją chronić i rozwijać przystąpi do stowarzyszenia będącego jej operatorem.

Bytom. Miasto zdecydowało o dołączeniu do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Źródło: UM Bytom , Fot: Hubert Klimek